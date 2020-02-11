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Yaşam

Mehmetçiğe destek için kardan tank yaptı

Giresun'un Görele ilçesinde Suriye'deki Mehmetçiklere destek amacıyla kardan yapılan tank görenlerin ilgisini çekiyor.

AA11.02.2020  15:34 - Güncelleme: 11.02.2020  15:34

Hakan Tahmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki Mehmetçiğe destek amacıyla kardan tank yapma fikrini hayata geçirdiğini belirtti. Namlu için plastik borudan faydalandığı anlatan Tahmaz, üzerine sprey boyayla ay yıldız çizdiği tankına "TR 28" ismini verdiğini söyledi.

Üç saatlik çalışma sonucu eserinin ortaya çıktığını vurgulayan Tahmaz, "Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Özellikle Suriye'de askerlerimiz yoğun mücadele içerisinde. Onlar ve tüm Mehmetçiğe destek olmak için tank projesi gerçekleştirdim." dedi.

Mehmetçiklere selam gönderen ve her zaman onlara destek olduklarını ifade eden Tahmaz, "Bayrak inmez, vatan bölünmez diyorum. Yolunuzdan asla şaşmayın, daima destekçiniz ve arkanızdayız." dedi.

Tankının büyük ilgi gördüğünü belirten Tahmaz, insanların tankla hatıra fotoğrafları çektirdiğini sözlerine ekledi.

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