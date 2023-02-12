Mehmetçik'i görünce sarılıp öptüler

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kenetlendi.

Deprem bölgelerinde ekiplerin canhıraş çalışmaları sürerken, Mehmetçik'in de, ulaşılması zor olan bölgelere yardımları devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.

MEHMETÇİK'İ GÖRÜNCE SARILIP ÖPTÜLER

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.