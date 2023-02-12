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Yaşam

Mehmetçik'i görünce sarılıp öptüler

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman'ın, Gölbaşı ilçesinde bir dağ köyüne yardıma giden Mehmetçik'i gören köy halkı, ortaya duygulandıran görüntüler çıkardı.

12 Şubat 2023 Pazar 08:23 - Güncelleme:
Mehmetçik'i görünce sarılıp öptüler
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Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kenetlendi.

Deprem bölgelerinde ekiplerin canhıraş çalışmaları sürerken, Mehmetçik'in de, ulaşılması zor olan bölgelere yardımları devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'dan yürekleri ısıtan bir görüntü geldi.

MEHMETÇİK'İ GÖRÜNCE SARILIP ÖPTÜLER

Gölbaşı ilçesinin bir dağ köyüne, köy halkına yardıma giden Mehmetçik, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Askeri helikopterin içerisinden yansıyan görüntülerde, askerin adeta eline sarılıp öpen ve el sallayan iki vatandaşın görüntüsü herkesi duygulandırdı.

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