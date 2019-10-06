Melek annelere devlet desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca, 10 yıldır engelli öğrenciler için sağlanan ücretsiz taşıma desteği, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çocuklarıyla haftanın 5 günü okula gidip gelen annelere de umut oluyor. Büyük bölümü ekonomik yetersizlikler içerisindeki ev hanımlarından oluşan anneler, üstlendikleri rehberlik görevi ile çocuklara, servise bindirilip indirilmelerinden, okuldaki kişisel ihtiyaçlarına kadar her aşamada destek veriyor. Bu çalışmaları ile okullarda istihdam edilen anneler, ailelerine aylık asgari ücret düzeyinde ek gelir sağlıyor. Türkiye’de engelli öğrenciler için tasarlanan, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte serebral palsili öğrencilerin de eğitim aldığı ilk meslek lisesi MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de annelerin istihdam imkanını yakaladığı okullardan biri olma özelliğini taşıyor. Görevli annelerden Selma Kurtaran, 10. sınıf öğrencisi oğlu ile birlikte okula gelirken aynı zamanda da diğer öğrencilere rehberlik yapıyor.

‘ÇOK MUTLUYUZ’

Kurtaran, “Servisle evlerinden aldığımız çocukların servise binmelerine, inmelerine, okulda ise yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Bu sayede hem çocuklarla ilgilenip hem de evime katkıda bulunabiliyorum. Devletimizin sağladığı bu destekten dolayı çok mutluyuz. İş imkanıyla hem kendi çocuğum hem de diğer serebral palsili çocukların yanında olabiliyorum. Eğer böyle bir iş imkanı olmasaydı ben yaşamımı sürdüremezdim. Çocuğumu bakıcıya vermek zorunda kalırdım ama onu da verecek durumum yok” diye konuştu. Bir başka anne Meryem Gürbüz de 3 yıldır çalıştığı okulda çocuklara yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Gürbüz İstihdam imkanıyla hem şehir dışında üniversitede okuyan büyük oğluna destek olduğunu hem de serebral palsili oğlunun tedavi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlattı.