‘Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında, nerelidir?’ sorularına yanıt aranıyor. Son dönemlerde alternatif müziğin temsilcilerinde olan Melek Mosso’nun biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katıldığı bir müzik programından sonra büyük beğeni toplaya Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor. 2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi. Fenomen dizi Çukur’un dizi müziği “Hiç Işık Yok” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor. İşte Melek Mosso’nun biyografisi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar…

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan Melek Mosso'nun asıl soyismi ise 'Davarcı'dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden gelmektedir.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başlamıştır. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam eden Melek Mosso yan flütle şarkı söylemeye devam ediyor.

Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını elde etti. Akabinde Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı.

2018 yılında kendisine ait Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

Fenomen dizi Çukur’un dizi müziği “Hiç Işık Yok” şarkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, şarkıları yorumlama şekli, farklı tarzı ve ses tonuyla dikkat çekiyor.

MELEK MOSSO’NUN SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR HANGİLERİDİR?

Melek Mosso'nun söylediği şarkılar;

Vursalar Ölemem (cover)

Arzular Arsız

Bana yalan söylediler (cover)

Umrumda Değil

Dilek Taşı (cover)

Gölgen Yeter

Kedi

Yalnız Gece (cover)

Ben Varım (cover)