Melen Çayı'nda balık ölümleri korkuttu

Dokuzdeğirmen köyünde Melen Çayı'nın kıyısında ölü balıkların biriktiğini gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ölü balıklardan numune aldı. Karaya vuran balıkların tüketilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

"Atıklardan kaynaklandığı tespit edilmiştir"

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Melen Çayı'nın Cumayeri merkezi ile Dokuzdeğirmen köyü arasında bulunan bölümünde zaman zaman bu tür balık ölümlerinin gözlendiği, her vaka sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su ve balık numunesi alındığı bildirildi.

Yapılan inceleme sonrası ölümlerin nedenlerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tespitlere göre ise suyun ısınması sonucu oksijenin azalması ve nehre atılan atıklardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Dün meydana gelen söz konusu balık ölümleri ile ilgili olarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından derhal inceleme başlatılmıştır."