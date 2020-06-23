Merada otlayan hayvanların üzerine yıldırım düştü

IHA 23 Haziran 2020 Salı 18:43 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:43

Olay Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köylülerin büyükbaş hayvanları sabah saatlerinde köyün merasında otlatmaya getirildi. Hayvanlar merada otlarken şiddetli yağış ile birlikte yıldırım düştü. Hayvanlarının akşam saatlerinde eve gelmediğini gören vatandaşlar soluğu merada aldı. Bir ağacın altında 3 hayvanın yıldırım düşmesi sonrasında telef olduğu fark edildi. Bölgeye gelen ekipler telef olan hayvanlar için kuyu kazarak inekleri gömdü. Hayvanları telef olan vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.