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Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Mersin merkezli 7 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

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 Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sentetik uyuşturucu hapları makineler içerisinde gizleyerek Orta Doğu ülkelerine gönderen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce Mersin merkezli Adana, Adıyaman, Antalya, Hatay, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan, Mersin'de suç örgütüne yönelik son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 1 milyon 220 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

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