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Yaşam

Mersin'de arıcılar Toroslar'a göçe hazırlanıyor

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymak kaydıyla göç izni verilen arıcılar, Toros Dağları'ndaki yaylalara gitmek için hazırlıklara başladı.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:27
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Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, kovanlarını, arıların daha iyi bal üretebileceği Toroslar'a taşımak için hazırlanan arıcıları ziyaret etti.

Göç hazırlıklarını inceleyen Bayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arı üreticileri çiçeklerin çıkış dönemine göre göç yapıyorlar. Bu da genelde mayıs ayına denk geliyor." dedi.

Bayır, arıcılara, Arı Kayıt Belgesi (AKS) dağıtıldığını belirterek, "Arıcılarımıza Kovid-19 ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İl içinde göç için 65 yaş kısıtlaması olmadan AKS belgeleri yeterli." diye konuştu.

Arıcı Mustafa Yıldızbaş da 10 yıldır Torosların eteğinde bal üretimi yaptığını ifade ederek, sezonun iyi geçmesini ümit ettiklerini söyledi. Toros Dağları'nda Kurtsuyu mevkiinde kekik kokulu kır balı ürettiklerini belirten Yıldızbaş, "Geçen yıla göre bu yıl arılarımız güzel ama biz arıcılar bal tenekeye girmeyince iyi diyemeyiz, çünkü bunun yağmuru var, fırtınası var şükürler olsun, arıcılık meşakkatli iş sürekli kır çiçekli yerlere gideriz ve 4-5 ay dağlarda oluruz" diye konuştu.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, göçerler ve arıcılıkla uğraşanların Toroslar'daki yaylalara gitmesine 1 Mayıs'tan sonra müsaade edileceğini bildirmişti.

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