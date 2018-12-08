Mersin'de çadırda kalan ailenin 38 günlük bebeği hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde genellikle mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgedeki bir çadırda, Hüsniye U'nun (21) henüz isim verilmeyen 38 günlük erkek bebeği, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Nöbetçi adli tıp doktorunun, ölümü şüpheli olarak belirtmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan anne, emzirdiği bebeğinin sabah 06.00 sıralarında kustuğunu belirterek, daha sonra uyuttuğunu söyledi.

Bir süre sonra bebeğin nefes almadığını fark ettiğini öne süren Hüsniye U, durumu aile büyüklerine haber verdiğini ifade etti.

Bebeğin cenazesi, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.