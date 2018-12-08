Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mersin'de çadırda kalan ailenin 38 günlük bebeği hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde çadırda kalan ailenin 38 günlük bebeği yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde genellikle mevsimlik işçilerin bulunduğu bölgedeki bir çadırda, Hüsniye U'nun (21) henüz isim verilmeyen 38 günlük erkek bebeği, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

Nöbetçi adli tıp doktorunun, ölümü şüpheli olarak belirtmesinin ardından soruşturma başlatıldı. 

Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan anne, emzirdiği bebeğinin sabah 06.00 sıralarında kustuğunu belirterek, daha sonra uyuttuğunu söyledi.

Bir süre sonra bebeğin nefes almadığını fark ettiğini öne süren Hüsniye U, durumu aile büyüklerine haber verdiğini ifade etti. 

Bebeğin cenazesi, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sarı Yelekliler kepçe çalıp polisin üstüne yürüdü

Sarı Yelekliler kepçe çalıp polisin üstüne yürüdü

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA