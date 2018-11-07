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Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı

Mersin'de Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliyi yakaladı.

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 Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 zanlı yakalandı. Ekipler, ilçede kaçakçılık, uyuşturucu madde satışı, hırsızlık, silahlı kavga, cinsel içerikli hap ticareti ve cinsel istismar suçlarına karışan 21 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte, 36 şişe sahte içki, 759 paket gümrük kaçağı sigara, 423 adet uyuşturucu hap, 101 paket esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve çok sayıda cinsel içerikli hap ele geçirildi.

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