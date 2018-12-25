Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.