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Mersin'de çiftlik evinde 5 bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, merdivenaltı tabir edilen el yapımı 5 bin 200 şişe şarap ele geçirildi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte içki  üretimine yönelik denetimlerini sıklaştıran polis, alınan bir istihbarat üzerine merkez  Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde arama yaptı. G.F. adlı şahsa  ait evde yapılan aramada, merdivenaltı tabir edilen bandrolsüz el yapımı 5 bin 200 şişe  şarap ile 150 adet boş içki şişesi, 125 adet şişe mantarı, bin 100 adet şarap şişesi  tepe kapüşonu ve 1 adet ısıtıcı rezidansı ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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