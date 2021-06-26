Mersin'de dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:57 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:42

İlçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye yönlendirilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Dik yamaç, sarp ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bölgeye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan da takviye ekipler yönlendirildi.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren 3 helikopter, müdahaleye yeniden başladı.

Çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

- "Risk içeren bir yangındı"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, ekiplerin yoğun çabası sonrası yangının kontrol altına alındığı söyledi.

Çalışmalara 23 arazöz, 120 personel ve 3 helikopterin katıldığını belirten Akduman, "Arazi çok engebeliydi. Taşlık ve kayalık alanlar vardı. Gece saatlerinde 50 kilometre hızı aşan ulaşan rüzgar oluşmuştu. Bölgenin güney tarafı uçurumdu. Şartlar zorlu ve aleyhimizeydi. Risk içeren bir yangındı. Arkadaşlarımız gece boyunca uyumadan santim santim ilerleyerek kuşatma altına aldıkları yangını söndürdü. Arkadaşlarımızın fedakarlıkları sayesinde sonuç almayı başardık." dedi.

Akduman, yangının yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili olduğunu, soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapılacağını kaydetti.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 75 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Adana ve Mersin'den de takviye ekipler yönlendirilmiş, havanın kararması nedeniyle helikopterler dün müdahaleye ara vermiş, söndürme çalışmalarına karadan devam edilmişti.