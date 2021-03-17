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Yaşam

Mersin'de eski öğrenci yurdunda yangın

Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunun çatışında yangın çıktı

DHA17 Mart 2021 Çarşamba 22:11 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:11
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kullanılmayan öğrenci yurdunun çatışında çıkan ve alt katlara da sıçrayıp, paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve alt katlara da sıçrayarak çevrede endişeye neden olan yangını, kısa sürede söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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