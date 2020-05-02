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Yaşam

Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'in Erdemli ve Gülnar ilçelerinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.

AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:57 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 20:57
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Erdemli ilçesinde bir süre yağan dolu, Esenpınar, Veyselli, Harfilli, Aydınlar, Tozlu, Sarıkaya, Yeniyurt, Güzeloluk ve Tapureli mahallelerinde sebze ve meyve ekili alanlara zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, zarar gören alanlarda ön hasar tespit çalışması başlattıklarını söyledi.

Çalışmayı kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Yıldız, "Kivi bahçelerinde büyük hasar var. Üzerine tül çekilen elma bahçelerinde de yüzde 80 civarında zarar oluşmuş." diye konuştu.

Gülnar ilçesinde de dolu, Kuskan, Dayıcık, Örenpınar, Kurbağa, Üçoluk, Çukurasma mahallelerindeki meyve ve sebze bahçelerinde zarara yol açtı.

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