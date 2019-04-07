Mersin'de fabrika işçileri zehirlendi

İlçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün zehirlenme belirtisi göstermesi üzerine iş yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 33 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmenin fabrikadaki gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edildi.

Bu arada, olay yerine inceleme amaçlı AFAD ekibi sevk edildi.