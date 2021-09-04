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Yaşam

Mersin'de feci kaza! 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde tünel girişinde, aydınlatma direğinin bulunduğu beton bloğa çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

DHA4 Eylül 2021 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:04
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İlçeye bağlı Demirören Mahallesi D-400 karayolunda Antalya'ya giden Yusuf Çağlar (52) yönetimindeki 01 AU 226 plakalı otomobil, tünel girişindeki aydınlatma direğinin bulunduğu beton bloğa çarptı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada sürücü Yusuf Çağlar yaşamını yitirdi, Mehmet Çağlar (37), Asiye Çağlar (49), Zübeyde Gizem Çağlar (21) ve Asel Emine Çağlar (2) yaralandı. Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Çağlar (37) da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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