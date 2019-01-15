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Mersin'de fırtına kargo gemisini sürükledi

Mersin'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.

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Mersin'de 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu.

Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin Limanı'ndan sürüklendi. Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu.

Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.

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