Mersin'de gönüllü berberler iş başında

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir berberlik işletmesi olan karı-koca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki öğrenci yurtlarında konaklayan afetzedelere yardım etmek amacıyla özel bir inisiyatif başlattı. Bu inisiyatif kapsamında, saç kesimi, sakal traşı ve cilt bakımı gibi hizmetler, ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Afetzedelerin yaşadığı zorlukların farkında olan karı-koca, depremler sonrasında yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmak için harekete geçti. Ayrıca, zorlu bir dönemden geçen insanların yanlarında olmak için de bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyorlar.