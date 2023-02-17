İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8689
  • EURO
    20,1635
  • ALTIN
    1117.08
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Yaşam

Mersin'de gönüllü berberler iş başında

Mersin'in Aydıncık ilçesinde berberlik yapan karı koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından öğrenci yurdunda misafir edilen afetzedelerin saç sakal kesimi ve cilt bakımını ücretsiz yapıyor.

AA17 Şubat 2023 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Mersin'de gönüllü berberler iş başında
ABONE OL

Mersin'in Aydıncık ilçesinde bir berberlik işletmesi olan karı-koca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki öğrenci yurtlarında konaklayan afetzedelere yardım etmek amacıyla özel bir inisiyatif başlattı. Bu inisiyatif kapsamında, saç kesimi, sakal traşı ve cilt bakımı gibi hizmetler, ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Afetzedelerin yaşadığı zorlukların farkında olan karı-koca, depremler sonrasında yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmak için harekete geçti. Ayrıca, zorlu bir dönemden geçen insanların yanlarında olmak için de bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyorlar.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.