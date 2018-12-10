Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mersin'de haraç çetesine operasyon: 10 tutuklama

Mersin'deki eğlence mekanlarından haraç aldıkları, para vermeyenlerin ev ve işyerlerini kurşunladıkları iddia edilen çete çökertildi. Polis operasyonu ile gözaltına alınan 1´i kadın 10 çete üyesi tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler; kent merkezindeki gece kulübü, kafe, bar ve restoran gibi işletmelerden haraç istenmesi, para vermeyi reddedenlerin işyeri ve evlerinin kurşunlanması olayları üzerine suçluların yakalanması için harekete geçti. İşletmecilerin ifadelerinden yola çıkıp mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kimlikleri belirlenen 15 şüpheliyi `Birden çok kişi ile yağma, ikamet ve işyeri kurşunlama, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçlarından Mersin, Adana ve Urfa´da gözaltına aldı.
 
Emniyette sorgulanan şüphelilerden 5´i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 1 kadının da bulunduğu M.A., Y.A., S.C., E.E., C.K., M.S.B., M.S.K., Y.Ö., A.K. ile O.B. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA