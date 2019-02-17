Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kuyuluk Mahallesi'nde inşa edilen bir yapının çatısına beton dökümü çalışması sırasında demir iskele çöktü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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