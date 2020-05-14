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Yaşam

Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek, Mersin'de karantina süreçlerini tamamlayan 170 kişi evlerine uğurlandı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşının, Mersin'deki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

Polis araçları eşliğinde araçlar Adana ve Hatay'a gitti.

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