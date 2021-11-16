16 Kasım 2021 Salı 14:32 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 14:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan kayıp Yörük Kızı Müslüme hakkında son dakika haberleri takip ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Müge Anlı'yı izleyen vatandaşlar, Müslüme'nin bulunması için dua ediyor. Peki Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? İşte kayıp Yörük kızı Müslüme ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurarken ortadan kaybolan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme'yi bulmak için seferber olan 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalar devam ederken çadırın yakınında bir taşta kan izine rastlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

6 GÜNDÜR KAYIP...

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

AKUT ekiplerince, kayıp kız çocuğu Müslüme'ye ait olduğu değerlendirilen ayak izine rastlanan bölgede termal kamerayla arama yapılıyor. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

MERSİN'DE KAYBOLAN MÜSLÜME BULUNDU MU?

Yakınları kaybolan Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

AİLENİN HUSEMETLİLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin ailesi bugün Müge Anlı'ya katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Müslüme'nin ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceği şüphesini dile getirmişti.

Öte ayndan ailenin de husumetlileri olduğu ortaya çıktı. Yağal ailesi, ekiplerden gelecek sevindirici haberi beklerken, acılı baba Mehmet Yağal, 6'ncı günde de kızını arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Kaybın yedinci gününde arama çalışmaları sürerken gözler hiçbir şey görmediklerini iddia eden aileye çevrildi. 3 yaşındaki küçük kızın yaşadığı çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi ise şüphe uyandırdı.

Şu ana kadar hiçbir sonuç alamadıklarını belirten Yağal, "Şüphelendiğim bir konu yok ama her yeri aradık, buna rağmen henüz izine rastlamadık. Acaba çocuk yola çıktı, alıp biri götürdü mü veya bir kaçıran mı oldu; bir şey söyleyemiyoruz. Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum. Hepimiz birlikte sahada çalışıyoruz" dedi.

"KUŞ KANI"

Müslüme'nin annesinden gelen 'kan' açıklaması ise şaşırttı. Selvi Hanım taş üzerindeki kanı daha önce de gördüğünü o kanın 'kuş' kanı olabşileceğini ifade etti.