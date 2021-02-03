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Yaşam

Mersin'de korkunç kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

DHA03 Şubat 2021 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:10
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Mersin"in Tarsus ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Nurettin Koçyiğit hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana"nın Pozantı ilçesinden Tarsus istikametine giden M.C. yönetimindeki 40 BA 057 plakalı otomobil kontrolden çıktı ve karşı şeride geçerek; Ferit Koçyiğit yönetimdeki 58 ACD 280 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 58 ACD 280 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Koçyiğit hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi"ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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