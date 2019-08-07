29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5068
  • 6,1647
  • 260.694
  • 99698.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mersin'de polis katil zanlısını dilenci kılığına girerek yakaladı

Mersin'de Müftü Deresi kenarında, aralarında çıkan tartışmadan dolayı bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.T. tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Temmuz 2019 tarihinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Müftü Deresi yürüyüş yolunda meydana geldi. Gece saatlerinde olan olayda V.T. (38) isimli şahıs, kimliği belli olmayan kişi veya kişilerce kesici aletle öldürülmüş şekilde bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede 250'den fazla kamerayı tek tek inceledi. 
 
FARKLI KILIKLARA GİRİLEREK, BÖLGEYE GELEN ŞAHISLAR MERCEK ALTINA ALINDI 
 
Olayın olduğu bölgeyi hiçbir kameranın görmemesi nedeniyle katil zanlısını bulmak için farklı yöntemlere başvuran polisler, simitçi, dilenci ve belediye işçisi gibi farklı kılıklara girerek, bölgeye gelen bütün şahısları takibe aldı. Olayın olduğu gün o bölgeden çıkan ve gelen şahısları da incelemeye alan ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Özellikle olaydan sonra şapkalı bir şekilde olay yerinden çıkan bir kişiyi izlemeye alan ekipler, çalışmaları neticesinde şüphelinin 28 yaşındaki R.T. olduğunu tespit etti. Olayın üzerinden 15 gün sonra cinayeti işlediği bölgeye gelen gelen R.T., dilenci kılığına girmiş polisler tarafından yakalanarak, gözaltına aldı. 
 
İFADESİNDE KABUL ETTİ, GAZETECİLERE "YAPMADIM" DEDİ 
 
Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf eden zanlı, olayın anlık gelişen kavgadan meydana geldiğini, kendini koruma amaçlı şahsı bıçakla yaraladığını, daha sonra ise şahsın öldüğünü duyduğunu söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden zanlı, "Orada yaralı gördüm. Yanına gittim neyin var dedim, ondan sonra öldüğünü gördüm" dedi. 
Kendisinde çıkan bıçakla ilgili soruya da şüpheli, "Bıçağı ben normalde taşırım" cevabını verdi. 

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Stopere Zanka aşısı

Stopere Zanka aşısı

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Interpol aradı, Türk polisi yakaladı: Türkiye’ye övgüler yağdırdılar

Interpol aradı, Türk polisi yakaladı: Türkiye’ye övgüler yağdırdılar

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Kilosu 600 lira, yok satıyor

Uyuşturucu çetesini yakalattı: 4 ay arayla 2 oğlunu öldürdüler!

Uyuşturucu çetesini yakalattı: 4 ay arayla 2 oğlunu öldürdüler!
 

POPÜLER HABERLER

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Yumurtaları korumak için 'tim' kuruldu! Göz kırpmadan nöbet tutuyorlar

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

Emeklinin gelirini artıracak yeni düzenleme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA