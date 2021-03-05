İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mart 2021 Cuma / 21 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5542
  • EURO
    9,0046
  • ALTIN
    413.022
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Mersin'de su çekilmesi ile antik kent ortaya çıktı
Yaşam

Mersin'de su çekilmesi ile antik kent ortaya çıktı

Mersin'de antik kentin limanının bir kısmı, deniz suyunun çekilmesiyle ortaya çıktı.

AA05 Mart 2021 Cuma 20:02 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:02
ABONE OL

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki limanın bir bölümü, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olduğu ortaya çıkan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oluştu. Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi, mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, "Küçük bir oranda çekilme dahi olsa tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeipolis'in limanı, Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçları ile tarihi taşların su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tarhan, antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.