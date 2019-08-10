Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin'in Silifke ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipler, cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi.
Ceset, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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