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Mersin'de tefecilik operasyonu: 6 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin üç gün önce yaptığı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, çok sayıda çek, senet, tapu, farklı kişilere ait banka dekontları, dijital materyaller, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir müştekiden zorla alınan otomobil, yazar kasa ve pos cihazları ile 13 bin 500 lira ele geçirmişti.

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