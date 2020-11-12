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Yaşam

Mersin'de trafik kazası

Mersin'de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 18:02
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Mersin'in Mezitli ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobiliyle Doğulu Mahallesi'ndeki bir elektrik direğine çarpan Burak Şahin (24), aracını tamir için servise bıraktı.

Tamir ücreti için gereken parayı evinden aldıktan sonra bu kez motosikletle yola çıkan Şahin, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikle aynı elektrik direğine bir kez daha çarptı.

Kazada ağır yaralanan Burak Şahin, ambulansla kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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