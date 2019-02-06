Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Evde, narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 19 bin 734 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.