Mersin'de yağmur nedeniyle yol çöktü
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yağış nedeniyle yolda göçme meydana geldi.
- AA
İlçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Arslanköy'de, kara yolunun Yeniköy mevkisinde dünden beri devam eden yağışlar nedeniyle bir bölümü çöktü.
Karayolları ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Ekipler, güzergahda iş makineleriyle onarım çalışması başlattı.
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