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Mersin’deki ilaç vurgunu zanlılarından 23’ü tutuklandı

Mersin’de yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenleyerek 25 milyon liralık ilaç vurgunu yaptıkları öne sürülen 69 kişiden 23’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

  • İHA
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında eczane sahipleri, eczane kalfaları, hastanelerin bilgi işlem görevlilerinin de aralarında bulunduğu 84 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 69 şüpheli ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla gözaltına alınırken, 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 41’i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 23’ü tutuklanırken, 18'i kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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