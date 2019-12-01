Mersinlileri tedirgin eden duvar yazısı! Emniyet açıklama yaptı
MERSİN Yenişehir'de, bazı evlerin duvarlarına yazılan tarihler, ilçe sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için polis, inceleme başlattı.
- DHA
Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayanların ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçede tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.
Emniyetten yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedirginlik yaşanacak bir durum söz konusu değil. Halkımızın için rahat olsun" dedi.
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