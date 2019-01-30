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Mesir macunu 28 Nisan'da saçılacak

Manisa'da 479'uncusu yapılacak saçım töreni için 6 ton mesir macunu karılacak.

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UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'ndeki Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında saçım töreni, 28 Nisan'da yapılacak.

Kentte 23-28 Nisan'da 479'uncusu düzenlenecek festivalle ilgili Manisa Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada, 479 yıldır süren geleneğe ilk kez şahitlik edeceği için heyecan duyduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de böyle köklü bir geleneğe destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Festivalin kent ekonomisi ve turizmine büyük katkı sunduğuna işaret eden Ergün, ildeki tüm sivil toplum kuruluşları, ticaret borsaları, sanayi ve ticaret odaları ile organize sanayi bölgelerinin festivale destek sağlamasını istedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ise festival için 6 ton mesir macunu karılacağını bildirdi.

Sudak, 21 Mart'ta nevruzla birlikte karmaya başlayacakları mesir macunlarını 28 Nisan'da Sultan Camisi kubbesi ve minareleri ile çevredeki evlerin balkonlarından halka saçacaklarını ifade etti.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, son 2 yıldır Türkiye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle daha sade programla kutladıkları festivalin, bu sene bayram havasında geçmesi için hazırlandıklarını kaydetti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, festivale ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin festival için 2 milyon lira, Şehzadeler Belediyesinin de 200 bin lira bütçe ayırdığı öğrenildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilk mesir macununu gazetecilere doğru saçtı.

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