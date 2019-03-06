Meteoroloji 3 il için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Tunceli ve Malatya ile Elazığ'ın kuzey kesiminde yağışlı, diğer yerlerde parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir. Yağışların Tunceli'de kar ve karla karışık yağmur, Malatya ve Elazığ'da yağmur şeklinde olması tahmin edilmektedir"dedi.

Sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış beklendiğini de aktaran meteoroloji, rüzgarın ise yer yer orta kuvvette etkili olacağını duyurdu.