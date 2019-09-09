Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji 5 günlük yeni hava raporunu yayımladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.Rapora göre işte Türkiye genelinde bu haftanın hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta içinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 5 günlük hava durumu tahminleri...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.