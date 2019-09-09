Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu hafta içinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Muhtemel sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 5 günlük hava durumu tahminleri...