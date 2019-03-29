10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5806
  • 6,2988
  • 231.839
  • 93.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji bazı bölgeler için yoğun yağış uyarısı yaptı

Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Hakkari, Bitlis, Muş, Bingöl çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu ve Batman’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı görülecek.

Bölgelere ilişkin uyarılar

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlardaki çığ oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ve Ege’de kuvvetli zaman zaman fırtına, Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege’de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi durumları karşısında dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu bölgelerinde görülecek yağışların, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl çevreleri ile Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli’nin kuzey, Diyarbakır’ın Kulp ve Batman’ın Sason ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayıyle birlikte ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Güneydoğu kesimlerde görülecek yağışların, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

''Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Adamlar Yapmış!'

'Adamlar Yapmış!'

Meteorolojiden 'yoğun yağış' uyarısı

Meteorolojiden 'yoğun yağış' uyarısı

'Millete psikolojik operasyon çekenlerin yürekleri hopluyor'

'Millete psikolojik operasyon çekenlerin yürekleri hopluyor'

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Greyder.com'da Yaz Outlet Modellerinde Fırsat!

Bolton: İhtar veriyoruz

Bolton: İhtar veriyoruz

Mine Koraş hakkında soruşturma başlatıldı

Mine Koraş hakkında soruşturma başlatıldı

Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

Brexit anlaşmasına üçüncü kez ret

İyi Parti'li Kurucular MHP saflarına katıldı

İyi Parti'li Kurucular MHP saflarına katıldı
 

POPÜLER HABERLER

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

Görevlendirme yapılan belediyelere özel tanıtım filmi

ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor'lardan fil yürüyüşü

ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor'lardan fil yürüyüşü

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

3 büyüklerde kadrolara büyük revizyon!

Milyonlarca seçmeni ilgilendiriyor! İşte 10 adımda seçim rehberi

Milyonlarca seçmeni ilgilendiriyor! İşte 10 adımda seçim rehberi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA