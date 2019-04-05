Meteoroloji doğu illeri için çığ uyarısında bulundu

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 3, Muş’ta 4, Bitlis’te 0 ve Hakkâri’de 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 11, Bitlis’te 7, Hakkâri’de 9 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.