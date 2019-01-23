Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, Perşembe gününün ilk saatlerinde Tunceli'nin kuzeyinde güneydoğulu yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte lokal olarak pus ve yer yer sis hadiseleri beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli,tedbirli olunması önerilmektedir"denildi.

Öteyandan yağışların bölge genelinde Perşembe gününden itibaren sağanak, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar olarak 2 gün süreyle belirli aralıklarla etkili olması beklendiği aktarıldı.

Meteorolojik verilerde Elazığ, Malatya, Adıyaman'da perşembe ve Cuma günü hava sıcaklığının gece -15 derecenin üzerinde, Tunceli ve Bingöl'de ise -20 derecelerde olacağının tahmin edildiği yer aldı.