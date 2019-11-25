Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı
İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.
- DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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