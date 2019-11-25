Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.