18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7067
  • 6,2957
  • 269.731
  • 107695
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.  Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rusya´da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

Yeni dönem: Sürpriz olmayacak

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

Meteoroloji, İstanbul'u akşam saatleri için uyardı

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!

Kapadokya sadece balondan ibaret değil!

Kadın konukevleri yeniden yapılandırılıyor

Kadın konukevleri yeniden yapılandırılıyor

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı
 

POPÜLER HABERLER

İngiliz ajanın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı

İngiliz ajanın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı

Polis baskınlarda ele geçirilen şaşırtıcı silahlar

Polis baskınlarda ele geçirilen şaşırtıcı silahlar

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

Aksaray'da kimyasal madde alarmı! Karantinaya alındı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA