Meteoroloji Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, geceden itibaren Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta saatte 40-60, zaman zaman 70-90 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yer yer tipi ve kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.