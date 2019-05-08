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Meteoroloji Türkiye'nin tamamı için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin tamamı sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklar iç bölgelerde düşmeye devam ederken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep, Kilis, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.
 
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Sinop’un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANKARA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.
 
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.
 
TRABZON 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
ERZURUM 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 
 
GAZİANTEP 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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