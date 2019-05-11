Meteoroloji uyardı: Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
- AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.
Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bölgede rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.