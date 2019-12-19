Meteoroloji uyardı: Marmara'ya kar geliyor

19.12.2019 12:43 - Güncelleme: 19.12.2019 12:43

Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybediyor. Edirne, Trakya ve Çanakkale'de pazar günü en geç akşam saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak. Haftanın ikinci yarısından itibaren Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.

Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.

Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15