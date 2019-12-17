Meteoroloji uyardı: Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesine dikkat Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Hava sıcaklığı; Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesine karşı vatandaşı uyardı.