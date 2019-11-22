17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,702
  • 6,31
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Türkiye genelinde devam eden sıcak havaların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul'da sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerleri ise 2 ila 4 derece azalacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
MARMARA
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevreleri ile yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.
 
BURSA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
EDİRNE 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
 
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
 
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
EGE
 
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
İZMİR 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
 
MANİSA 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
ADANA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
 
 
HATAY 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
MERSİN 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
İÇ ANADOLU
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
 
ANKARA -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
ÇANKIRI -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
ESKİŞEHİR 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
BATI KARADENİZ
 
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
 
BOLU -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
DÜZCE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
KASTAMONU -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli
 
 
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
 
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
 
AMASYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
 
 
ARTVİN 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
 
DOĞU ANADOLU
 
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
ERZURUM -7°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
 
 
KARS -11°C, 7°C
Az bulutlu ve açık
 
 
MALATYA -2°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
 
 
VAN -7°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
 
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
 
DİYARBAKIR -3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
 
GAZİANTEP 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
 
 
SİİRT 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
 
 
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Defacto

Defacto

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

‘Kuruluş Osman’ rekorla başladı

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

121 yıllık fotoğraftaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü

'Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürüyor'

'Beyninin yarısı alınan insanlar normal yaşamını sürdürüyor'

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 

Gürültücü ördeğe desibel ölçümü 
 

POPÜLER HABERLER

Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı!

Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı!

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye gidiyor: Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA