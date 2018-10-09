Meteoroloji uyardı: Yurdun genelinde sağanak yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülürken, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde, Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Sivas, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Kayseri, Sivas çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kısa süreli ile yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.