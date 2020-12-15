İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2020 Salı / 1 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8267
  • EURO
    9,5216
  • ALTIN
    464.394
  • BIST100
    1394.22
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteoroloji yarın için uyardı! Yağış bekleniyor
Yaşam

Meteoroloji yarın için uyardı! Yağış bekleniyor

Meteoroloji, Türkiye'nin büyük bölümünde yarın yağış beklendiğini açıkladı.

AA15 Aralık 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 14:23
ABONE OL

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde yarın yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde havanın yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.