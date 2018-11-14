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Meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji, Antalya- Konya karayolunun Seydişehir Alacabel mevkiinde, yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

  • DHA
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalyada sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Alacabel mevkiinde buzlanma ve kar yağışından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.

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