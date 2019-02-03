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Meteoroloji yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde sıcaklıkların 4 derece birden artmasıyla birlikte yalancı bahar havası oluşacak. Ülke genelinde yağış beklenmezken iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanma risklerine karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklık 2 ilâ 4 derece artıyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DON VE BUZLANMALARA KARŞI UYARI
Yalınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönünden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İç ve Doğu Anadolu'da ise sis ve buzlanma ile don olayına karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12

İSTANBUL: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

İZMİR: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18

ADANA: Az bulutlu 9

ANTALYA: Az bulutlu 18

SAMSUN: Az bulutlu 16

TRABZON: Parçalı bulutlu 14

ERZURUM: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1

DİYARBAKIR: Az bulutlu 12

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