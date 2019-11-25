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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneyden gelen kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Özellikle Muğla çevresinde çok kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların Ege Bölgesi'nde kuvvetli olacağı Marmara Bölgesi'ni de akşam saatlerinde etkisi altına alması bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²),Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa),kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
 
ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla ve Antalya il genellerinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ile Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa),kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
 
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
 
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
 
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
 
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

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